PACCO DI NATALE: “Rescissione ufficiale del contratto” | Ha deciso di lasciare il Napoli immediatamente

Il calciatore lascia Napoli con effetto immediato. Arriva il comunicato sulla rescissione ufficiale del suo contratto, che ha stupito tutti.

Con Antonio Conte in panchina il Napoli è tornato a sognare. Reduce da una stagione totalmente negativa, culminata con un piazzamento che ha tenuto addirittura la squadra partenopea fuori dalle coppe europee, il tecnico salentino è riuscito subito a risollevare il morale dei calciatori, portando così gli azzurri ai vertici della classifica, pronti per vincere ancora lo scudetto.

Ovvio che però parte del merito va data anche al Presidente Aurelio De Laurentiis, in grado di accontentare le importanti richieste dell’ex ct della nazionale azzurra, sia dal punto di vista economico che sul mercato. Proprio su questo tema negli ultimi giorni sono tornate a farsi sentire delle voci importanti, sia in entrata che in uscita.

Ma per quanto riguarda le vendite, c’è un calciatore che sta per lasciare la città con effetto immediato. Questo infatti è vicinissimo alla rescissione ufficiale del suo contratto. Il comunicato giunto nelle scorse ore non lascia più alcun dubbio, e sancisce la fine della storia tra lui e la compagine azzurra.

Addio Napoli

In estate diversi calciatori hanno lasciato l’ombra del Vesuvio in quanto non rientravano nel progetto tecnico di mister Conte. Uno di loro però non è riuscito a trovare una nuova sistemazione. Si tratta di Mario Rui, messo ai margini della rosa e mai utilizzato dal tecnico pugliese.

Da tempo per lui si parla di una rescissione del contratto, e adesso pare essere giunta l’occasione buona. Stando a quanto riportato da TMW, ”Il terzino portoghese classe ’91 con oltre 200 presenze con la maglia della squadra partenopea è vicino alla risoluzione del contratto scadenza giugno 2026”. Un addio annunciato da tempo dunque, e che arriva con qualche mese di ritardo.

Nuova esperienza in arrivo

Una volta risolta questa spinosa situazione con il club di Aurelio De Laurentiis, il terzino sinistro lusitano potrà trasferirsi in una nuova squadra. Da tempo per lui si parla di un ritorno in Portogallo, che resta l’ipotesi più probabile.

Non è da escludere però nemmeno l’idea di una sua permanenza in Serie A, magari in una squadra con ambizioni più modeste rispetto a quella azzurra. Solo i prossimi giorni ci diranno di più sul suo futuro.