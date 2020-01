Intervenuto ai microfoni de “Ilrestodelcalcio.com” il giovane terzino del Savoia Suleman Oyewale, si è così espresso sugli obiettivi di squadra e sul Palermo: «A partire dalla scontro diretto è cambiata la nostra stagione, fino alla fine crederemo nell’obiettivo, ma dobbiamo guardare a noi stessi senza pensare a quel che fa il Palermo. Se giochiamo come sappiamo credo che possiamo andare lontano, ora bisogna cominciare l’anno nuovo nel migliore dei modi, con la giusta cattiveria e la consapevolezza che se non stiamo sul pezzo rischiamo qualche passo falso come ad inizio campionato».