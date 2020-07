Intervenuto a Zona Vostra, trasmissione in onda su Trm, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha rilasciato le seguenti parole: «L’intenzione è che il Palermo chiaramente giochi al Barbera. Considero stravaganti le ipotesi di giocare in stadi diversi. Lo scorso anno, voglio ricordare che ho firmato una lettera nella quale ho dato la disponibilità dello stadio sapendo che interpretavo con quella lettera la volontà e i sentimenti di tutti. La delibera era rimasta “ferma” vista l’incertezza che regnava intorno al Palermo di Zamparini, oggi c’è una società seria, la delibera contiene una valutazione tecnica dell’immobile. L’ufficio tecnico ha fatto un lavoro che ha portato a queste cifre. Sosteniamo lo sport in due modi diversi: attraverso il contributo partecipativo oppure attraverso la sponsorizzazione. Mi sembra che il canone di 341 mila euro può essere fortemente ridotto da questi due strumenti. Ho detto alla consulta che la società Palermo può fare una proposta di sponsorizzazione, tutto questo arricchirà la delibera del consiglio Comunale. Mi sembra che il percorso sia stato già impostato verso una soluzione. Per quanto riguarda il diritto di superficie, l’immobile è del Comune, ma il terreno è della Regione, insieme faremo un bando per determinare il diritto di superficie. Il compito di un politico è aver rispetto del lavoro di un dirigente, se qualcuno mi dimostra che ho sbagliato ne pagherò le conseguenze. Il mio intervento non è previsto, perché sono sicuro che il Consiglio Comunale farà la sua parte. I tecnici che hanno fatto questa valutazione sono gli stessi che dicono che per il periodo del lockdown e del mancato utilizzo il Palermo ovviamente non pagherà nulla per lo stadio. Se la capienza diminuisce inoltre, diminuisce il valore commerciale e di conseguenza il canone».