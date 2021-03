Brutto episodio a Palermo, dove è stato vandalizzato l’Assessorato per le attività sociali.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha voluto pubblicare un post sulla propria pagina facebook in merito all’accaduto, di seguito quanto scritto: “Alcuni incivili stanotte hanno gravemente danneggiato i locali dell’Assessorato per le attività sociali. Un fatto gravissimo, che colpisce direttamente i cittadini che sono assistititi, le famiglie che sono aiutate dal lavoro di quell’assessorato. Perché il crimine, perché di questo si tratta, ha sempre come prime vittime le persone e le famiglie più fragili. Confido nel lavoro degli inquirenti e delle Forze dell’ordine perché questi criminali siano presto individuati e portati di fronte alla Magistratura, ma allo stesso tempo mi aspetto una reazione forte di indignazione da parte del quartiere, di isolamento degli incivili criminali che con i loro comportamenti colpiscono la nostra comunità”.





