“Attendiamo il responso dell’Aifa, speriamo di avere una conferma scientifica nei confronti di un vaccino per il quale non sono ammesse opinioni personali.

Siamo in cammino noi come il mondo intero per liberarci da questa pandemia che ci ha aperto gli occhi sul nostro stile di vita e sul rispetto sulla salute propria e dei nostri cari. Ha fermato atteggiamenti di corsa sfrenata senza senso e senza controllo. Io spero che dopo la pandemia l’umanità uscirà migliore, con un nuovo umanesimo, con un’attenzione a tanti fragili e a tanti ultimi nascosti e che questa pandemia ha reso visibili”. Queste le parole di Leoluca Orlando, rilasciate a Gds.it”, in merito al vaccino AstraZeneca.





