Antonino Speziale sta male, i suoi legali tornano a chiedere la sua scarcerazione. È la richiesta che continuano a inoltrare gli avvocati di Antonio Speziale al Tribunale di Sorveglianza di Messina.

Speziale, come riporta “Blogsicilia.it”, deve scontare gli ultimi 4 mesi in carcere degli 8 a cui era stato condannato. Per questo i legali continuano a chiedere ai giudici l’uscita anticipata e la trasformazione della pena in una più lieve. “É evidente, che in ordine sia al profilo psicologico, sia al profilo sanitario, del detenuto, evince la necessarietà per cui sconti fuori dalle mura del carcere gli ultimi 4 mesi di detenzione, a fronte degli oltre 7 anni già vissuti intramurariamente, che in questa direzione il giovane Antonino Speziale supportato dalla propria famiglia d’origine, i quali sono pronti a supportarlo garantendogli anche le migliori cure possibili”.