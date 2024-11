“Oggi le nostre strade si dividono”: allenatore in lacrime dopo l’esonero | Addio dopo 4 anni

Salta un’altra panchina, per le lacrime dell’allenatore esonerato. L’addio è tristissimo vista la sua lunga permanenza del club.

Strano ma vero. Dopo circa due mesi e mezzo di campionato, in Serie A fino ad ora c’è stato un solo esonero. Si tratta di quello di Daniele De Rossi. La situazione della Roma, che in estate aveva condotto una campagna acquisti eccellente, è pessima. I risultati non sono arrivati, e appunto la famiglia Friedkin ha deciso di sollevare dall’incarico Capitan Futuro.

Al suo posto è arrivato Ivan Juric, ma la situazione non è affatto migliorata, anzi, se vogliamo le cose sono andare solamente di male in peggio, tanto che addirittura nel corso degli ultimi giorni dalle parti di Trigoria si sta pensando di cambiare ancora guida tecnica, e magari proprio di richiamare il campione del mondo del 2006.

Nel frattempo però un’altra panchina nel calcio italiano è saltata improvvisamente, con l’allenatore che ha dovuto dire addio al club dopo ben 4 anni. La notizia però lo ha pienamente coinvolto dal punto di vista emotivo, tanto che il tecnico è finito in lacrime salutando con grande commozione i suoi tifosi e tutto l’ambiente. Vediamo di chi si tratta.

Il triste addio del mister

Dopo un avvio di stagione piuttosto complicato, il Perugia ha deciso di esonerare il tecnico Alessandro Formisano. Un addio molto triste, che arriva dopo ben 4 anni di permanenza nel club umbro. Infatti il mister, diventato il più giovane allenatore nella storia della Serie C, dapprima è stato il tecnico del Perugia Under 19 per ben tre anni.

Nel dicembre scorso però il classe 1991 ha ricevuto la grande chiamata della prima squadra, rimanendovi in carica fino a qualche giorno fa, quando appunto è stato sollevato dall’incarico. La decisione della società non ha portato rabbia al mister, che però si è commosso in maniera importante, come si può capire dal suo lungo post pubblicato sui propri canali social.

Le parole commosse del tecnico

”Oggi le strade si dividono e le nostre lacrime sincere, hanno avuto un sapore diverso, ma devono lasciare spazio alla consapevolezza di aver dato tutto insieme e di essere riusciti a dare un senso al NOSTRO percorso. Porterò questi colori nel cuore e lo farò per sempre. Grazie Perugia, grazie ragazzi”.

Questo uno stralcio del lungo post pubblicato dall’allenatore sui propri canali social. Il dover essere costretto a salutare un ambiente di cui ha fatto parte per ben 4 anni dunque non è stata proprio una passeggiata.