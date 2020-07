Senza lockdown l’Italia avrebbe contato 500mila morti per coronavirus, è quanto indica l’Ocse nel suo report Employment Outlook in cui esamina gli effetti della crisi del coronavirus sua dal punto di vista economico che sotto l’aspetto sanitario. “Le simulazioni suggeriscono che in assenza delle misure di confinamento, il numero dei decessi da Covid-19 avrebbe potuto essere dell’ordine di 500mila in Italia e di milioni nei vari Paesi dell’Ocse”, si legge infatti in un passaggio del rapporto. Per lo tesso motivo, sempre secondo lo studio, si è evitato anche il collasso del sistema sanitario visto che il numero dei pazienti che avrebbero richiesto terapie avanzate sarebbe stato di decine di volte superiore con ancora più decessi. “Le rigide restrizioni alla vita sociale ed economica che la maggior parte dei paesi membri ha adottato per frenare il diffondersi del coronavirus hanno impedito il collasso dei sistema sanitario e hanno aiutato ad evitare centinaia di migliaia, se non milioni, di morti” ha detto il segretario generale dell’Ocse, Angel Gurria esortando i governi a “non permettere che il risultato di questa crisi sia una generazione persa di giovani”.