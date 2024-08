O questa panchina o niente: Max Allegri ha detto sì | Firma nel 2025

L’ex allenatore della Juve è pronto ad iniziare una nuova avventura a partire dal prossimo anno. E’ l’unica panchina su cui vuole sedersi.

A maggio scorso Max Allegri ha fatto la sua ultima apparizione in panchina. Il tecnico livornese la sera della finale di Coppa Italia, vinta tra l’altro contro l’Atalanta, ha allenato per l’ultima volta la Juventus. Nella gara dello stadio Olimpico infatti l’ex allenatore di Milan e Cagliari è completamente impazzito come ben ricorderete.

Prima se l’è presa senza ritegno con gli arbitri e con la Lega Calcio, facendosi espellere. Dopo aver vinto il trofeo invece è stata la volta di qualche dirigente bianconero, accusato dal mister di non averlo sostenuto (in tanti pensano ancora che Allegri ce l’aveva con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli). Fatto sta che dopo il caos la società bianconera ha deciso di dare il benservito al mister, esonerandolo per i comportamenti tenuti proprio nell’ultimo atto della coppa nazionale.

Per tanti questa è stata solo una semplice scusa, visto che l’idea di separarsi dall’allenatore toscano già risiedeva da tempo nelle menti della Continassa. Fatto sta che adesso Allegri è libero, soprattutto dopo la risoluzione consensuale con la Vecchia Signora. Ma a quanto pare lo rimarrà ancora per poco. Per lui infatti una panchina desiderata da tempo è pronta per fargli spazio. La firma arriverà il prossimo anno e il tecnico si potrà immergere in questa nuova ed entusiasmante sfida.

Ecco la panchina pronta per Allegri

Dopo la sciagurata avventura agli Europei di calcio, la panchina di Luciano Spalletti sembrava essere a forte rischio. Tuttavia la Lega ha deciso di confermarlo immediatamente alla guida della selezione azzurra, spegnendo tutte le voci.

La realtà però è che nel caso in cui non arrivassero buoni risultati già a partire dai prossimi impegni, che saranno fondamentali per la qualificazione al mondiale, la Federazione con a capo Gabriele Gravina potrebbe decidere di dare una svolta alle cose. E proprio Max Allegri guarda interessato.

L’ex bianconero sogna la nazionale

Come detto dunque Allegri cercherà di comprendere come andrà avanti l’avventura di Spalletti alla guida della nazionale azzurra, consapevole che qualora le cose andassero male lui sarebbe uno dei principali indiziati per sostituirlo.

Lo stesso tecnico toscano non si tirerebbe indietro di fronte ad una proposta del genere, visto che allenare la selezione del suo paese è in cima alle sue preferenze.