“La squadra non è ammessa al campionato”: iscrizione irregolare | Esplode il caos in Serie B

Esploso il caso in Federazione: la squadra non è stata ammessa al campionato. L’iscrizione era irregolare.

L’organico del prossimo campionato è stato ratificato dalla FIGC nelle scorse ore, tramite il Consiglio Federale andato in scena a Roma nelle scorse ore. Tempi di manovre improntati per la Federazione, che ha potuto trattare diversi argomenti in sede di consiglio, tra cui anche qualche controversia legata al campionato cadetto.

Sul banco però soprattutto l’emendamento Mulé, che nei giorni scorsi ha fatto molto discutere, decreto sport approvato lo scorso luglio che prevede maggior peso e potere decisionale della Serie A nell’ambito della federazione. Nel corso del vertice è stato deciso inoltre di convocare l’Assemblea statuaria ordinaria per il prossimo 4 novembre.

Con il compito di rivedere le posizioni delle componenti federali proprio in ottica emendamento Mulé. Nel corso della riunione però si è anche parlato delle iscrizioni al campionato e alla ratifica dell’organico, come detto, per la prossima stagione. Argomento che riguarda la Serie B. Ecco cosa è successo in termini di iscrizioni irregolari.

Serie B, defezione per due squadre

Le esclusioni stavolta da parte della Federazione sono arrivate in Serie B. E riguardano la serie cadetta del campionato femminile. La defezione è arrivata per due squadre, si tratta del Pomigliano Calcio Femminile, il quale club ha rinunciato all’iscrizione, con la Meran Woman, che invece non è stata ammessa.

Esclusione che ha portato alla valutazione delle domande della Covisof, che ha deciso di integrare la squadra alle società Academy Calcio Padova, e Orobica Calcio Bergamo.

Ecco il nuovo organico della Serie B femminile

Dunque l’organico della Serie B femminile si è completato, a seguito della riunione, con l’ingresso di Bergamo e Pavia, che hanno completato la lista delle squadre che già avevano ottenuto il via libera della Federazione.

La griglia di partenza è dunque stata ufficializzata per la stagione 2024/2025 con queste due aggiunte, che andranno a prendere il posto delle squadre non iscritte. Per una delle squadre escluse, ossia il Pomgliano, stava per arrivare una sentenza più severa. In un primo momento infatti si era pensato al campionato di Eccellenza per i campani, non iscritti alla Serie B, ma il club potrebbe abbandonare il progetto ed evitare la retrocessione severa.