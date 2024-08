Notte di angoscia: Dybala ha ricevuto l’offerta più assurda dell’estate | Task force a Roma

Paulo Dybala fa gola a tanti club. Il giocatore ha ricevuto l’offerta più alta della sua carriera: blitz a Roma per l’argentino

E’ stato un mercato importante quello dei giallorossi fino a questo momento. A pochissimo dall’inizio del campionato infatti, la Roma guida ancora una volta la Serie A come squadra che più ha speso sul mercato. E non è la prima volta in questi anni, anche durante l’era Mourinho i Friedkin non sono certo mancati negli investimenti, e ad oggi dopo Juventus e Inter i capitolini hanno il monte ingaggi più alto del campionato.

Soldi e acquisti che non sono coincisi però con successi sul campo, almeno entro i confini nazionali. Ma stavolta per la Roma il vento sembra essere cambiato, soprattutto grazie all’arrivo di Daniele De Rossi, capace non solo di rinnovare un gioco ormai stantio, ma di portare a casa risultati importanti.

Il mercato non è ancora finito però, e giocatori come Dybala – oltre ad altri top – sono sempre nel mirino di tante squadre, dall’estero soprattutto. Per l’argentino infatti la clausola di cessione vale solo per i club stranieri, e le insidie ancora una volta sono arrivate dall’Arabia Saudita.

Dybala, offerta dall’Arabia Saudita

Leader con Mourinho, assoluto protagonista con De Rossi. Dal suo arrivo a Roma Dybala è stato sempre al centro del progetto tecnico, infortuni – purtroppo – permettendo. Il giocatore più talentuoso della nostra Serie A in giallorosso ha trovato grande fiducia ed entusiasmo, allungandosi la carriera e guidando la squadra con l’affetto incondizionato della piazza.

Su di lui però, sarebbe piombata una squadra del campionato saudita, pronto a fare follie per averlo. Stiamo parlando dell’Al-Qadsiah, ecco quanto hanno offerto dalla Saudi League.

Dybala, clausola scaduta

Nelle scorse ore inoltre la clausola da 12 milioni – valente solo per i club al di fuori della Serie A – è scaduta, dunque da adesso chiunque voglia acquistare Dybala dovrà trattare direttamente con la Roma. Il giocatore, come trapelato in queste ore, avrebbe inoltre ricevuto un’offerta dall’Al-Qadsiah, che avrebbe voluto portarlo in Arabia per 20 milioni di euro a stagione.

Il giocatore però, secondo quanto si apprende, avrebbe rifiutato l’offerta – che prevedeva anche circa 12 milioni di euro per il cartellino alla Roma -. Adesso però sarà più complicato per Dybala lasciare Roma, visto che la clausola è di fatto scaduta. I giallorossi sono sicuri però, il giocatore ha voglia di continuare con De Rossi.