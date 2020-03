La prossima giornata di Serie D è stata rinviata a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus, il campionato dilettantistico starà fermo per due settimane vista la sosta per il Torneo di Viareggio. Però, secondo quanto riporta “Notiziariocalcio.com” anche il famoso torneo giovanile va verso il rinvio, la comunicazione ufficiale avverrà alle 12.00.