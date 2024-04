“Non lo vedremo mai più”: Sinner, la sentenza è sconvolgente | Purtroppo è successo proprio a lui

Notizia clamorosa che colpisce il giovane tennista di San Candido e che ha lasciato tutti i suoi fan e gli appassionati di questo sport senza parole.

L’ultimo torneo in cui Jannik Sinner è stato protagonista non è andato proprio come previsto. Anche se il 22enne ha raggiunto le semifinali del Masters di Monte Carlo, l’eliminazione arrivata per mano del greco Tsitsipas non era una cosa che ci si aspettava. In realtà però è stata la modalità in cui tale sconfitta è arrivata che ha fatto ancora più male al giovane italiano e a tutti i suoi tifosi.

Un errore a dir poco clamoroso ha condizionato la sfida. Il suo avversario infatti ha buttato fuori una seconda battuta di servizio nel corso del terzo set, ma l’arbitro non ha ravvisato la cosa, non permettendo così a Sinner di mettersi con il punteggio di 4-1 e ipotecare il suo accesso alla finale. Una situazione incresciosa che ha scatenato le polemiche di tutti i suoi fan, anche se il classe 2001, nonostante il torto subito, è rimasto calmo e sereno.

Fatto sta che la gara si è poi conclusa con una sconfitta del numero 2 al mondo nella classifica ATP, mentre il rivale greco è accesso all’ultimo atto, vincendo il torneo grazie alla vittoria su Ruud. Tuttavia quanto accaduto nella competizione giocatasi in terra monegasca ha aperto diverse polemiche, ma allo stesso modo ha svelato una notizia sorprendente: una cosa del genere infatti non la vedremo mai più.

Ultima volta che si presenta uno scenario del genere

Il clamoroso errore che è stato commesso dal direttore di gara durante la sfida tra Sinner e Tsitsipas molto difficilmente si ripresenterà a partire dal prossimo anno.

Infatti l’occhio di falco, ovvero il sistema automatico che sancisce gli errori durante una sfida, verrà introdotto anche sui campi di terra rossa, unica superficie in cui non era ancora a disposizione.

Sinner, la rabbia dei tifosi ma lui resta calmo

I supporters del 22enne altoatesino non hanno preso bene il grave errore arbitrale che ha condizionato la gara del loro beniamino, e addirittura lo hanno attaccato per non essersi fermato.

In tutta risposta però Sinner ha smorzato le polemiche, dicendo: ”So che avrei potuto fermare la partita ma non è compito mio, è compito dell’arbitro. La sua posizione era molto favorevole perché era la linea più semplice”.