Non c’è pace per Loris Karius. L’estremo difensore è stato scaricato anche dal Besiktas. A dare la notizia è lo stesso portiere con un post su Instagram, non senza una velata polemica. Ciao a tutti – si legge – oggi ho risolto il mio contratto con BEŞİKTAŞ. È un peccato che sia finita così, ma dovreste sapere che le ho provate tutte per risolvere questa situazione senza problemi. Sono stato molto paziente per mesi. Le stesse cose sono successe già l’anno scorso. Sfortunatamente non hanno provato a risolvere questo problema e hanno persino rifiutato la mia richiesta di riduzione dello stipendio”.