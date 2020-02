Intervenuto ai canali ufficiali del club, ha parlato il ds del Nola Francesco Mennitto dopo la sconfitta con l’FC Messina. Ecco qui di seguito le sue parole: «Gli ottimi risultati hanno aiutato a camuffare un periodo che in realtà ci vede in emergenza dal punto di vista delle assenze. Questo non deve rappresentare un alibi, anzi, testimonia la bontà del lavoro dello staff tecnico e dei ragazzi, ma ci sono 6-7 elementi importanti che dobbiamo recuperare al più presto. C’è rammarico per il risultato con l’F.C. Messina ma bisogna subito alzare la testa, in vista di un match interno importantissimo col Corigliano, che rappresenta un vero e proprio crocevia della stagione».