Noi vorremmo Brahim Diaz: Carlo Ancelotti riceve la richiesta dalla Serie A | Prestito con riscatto e recompra

Brahim Diaz attira ancora l’attenzione in Serie A, possibile ritorno in Italia. Il Real Madrid riceve l’offerta: i dettagli.

Brahim Diaz ha appena terminato una stagione da incorniciare con il Real Madrid. I blancos infatti, che hanno messo le mani sulla loro 15esima Coppa dei Campioni e sul loro 36esimo titolo in Spagna, non sono passati solamente dalle giocate dello straripante Jude Bellingham, o di Vinicius. C’è stato spazio sul palco tra le stelle anche per il marocchino, che abituato ai grandi avvenimenti non ha tradito le aspettative.

Scuola Manchester City e Real, ex numero 10 del Milan campione d’Italia, Brahim rimasto nel cuore di tutti i milanisti è tornato alla casa base e ha alzato subito trofei importanti, e sono tante squadre adesso a volerlo il prossimo anno. Su di lui sono arrivate estimatrici proprio dalla Serie A.

Campionato che Bhraim ha usato per mettersi in mostra alla grande, da giovanissimo, prima di tornare al Real. Adesso la concorrenza sarà spietata tra le fila delle merengues, e in questo contesto proverà a inserirsi una squadra della Serie A.

Un club di Serie A su Brahim Diaz

Sono state 44 le presenze, 12 i gol e 9 gli assisti al Real Madrid nella stagione del ritorno a casa. Numeri da assoluto protagonista che non solo hanno fatto schizzare la sua valutazione, ma hanno avvicinato anche tanti estimatori a Brahim Diaz.

Con l’arrivo di Mbappé, di Endrick, con Rodrygo e Vinicius, ma anche Bellingham, trovare posto in campo potrebbe essere non facile per l’ex 10 rossonero, ecco perché alcune squadre in giro per l’Europa starebbero pensando a lui per il prossimo anno. Offrirgli una maglia da titolare e più minuti sarebbe l’obiettivo della Roma. Il club avrebbe già contattato il Real Madrid come riportato da Footmercato.

Brahim Diaz, la Roma ci prova

Dopo aver fatto tanto per tornare al Real, non vorrà probabilmente dire addi sul più bello Brahim, che è rimasto legatissimo al Milan, spesso intervenendo con belle parole per il suo ex club e affermando di avere ancor importanti amicizie a Milanello. Ma nel calcio tutto è possibile.

Su di lui ci sarebbe la Roma, che avrebbe già chiesto informazioni sul giocatore al Real. La risposta del Madrid, che avrebbe avuto richieste anche dalla Premier League, in questo momento è stata categorica, e nonostante la grande abbondanza in attacco e sulla trequarti, per il momento vorrebbe tenere il giocatore. Fondamentale sarà però la sua volontà, e Brahim non sembra essersi ancora espresso sulla questione.