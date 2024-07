No mister, non vengo alla Roma: mi ritiro | La telefonata con De Rossi finisce malissimo: addio al calcio

Niente approdo alla Roma per lo svincolato di lusso. La decisione è stata presa: arriva il ritiro dal calcio giocato a sorpresa

Dopo avere chiuso il primo colpo la Roma prova a rimanere in scia delle altre big, come Napoli e Juventus, che stanno conducendo il mercato estivo. L’arrivo di Le Fée è atteso nella Capitale a breve, e Daniele De Rossi vuole continuare a costruire insieme a Ghisolfi la Roma del futuro per un anno che vedrà grandi cambiamenti nella rosa.

Sono ancora tanti i punti interrogativi in casa giallorossa, tra campioni alla fine del loro ciclo a Trigoria, prestiti che non verranno riscattati, giocatori che hanno invece deluso parecchio lo scorso anno. Insomma, De Rossi riparte da Pellegrini, Cristante, Svilar, El Shaarawy, ma le certezze sono poche.

Ecco perché il neo tecnico – che ha appena posto la sua firma sul rinnovo con i giallorossi – era pronto ad abbracciare un nuovo acquisto. Un colpo a parametro zero che avrebbe sicuramente infiammato la piazza, ma che adesso avrebbe deciso non solo di non approdare in Serie A, ma addirittura di ritrarsi dal calcio.

Niente Roma, addio al calcio per il veterano

Dopo una serie di nomi importanti come quello di Hummels, circolato in zona Trigoria, la strategia del club sembra piuttosto chiara: puntare su uomini che possano portare la loro esperienza internazionale a Roma. Uno spartito che non cambia molto dunque rispetto agli corsi anni.

Ma se il tedesco ha preso tempo per il momento, c’è un altro giocatore in orbita Roma che ha deciso di non cedere alla corte degli estimatori, e anzi, smettere col calcio. Stiamo parlando di Thiago Alcantara, affiancato proprio alla Roma nelle scorse settimane, che ha comunicato di recente di aver preso la decisione di smettere definitivamente.

Thiago Alcantara dice addio al calcio

A soli 33 anni Thiago Alcantara dice addio ai campi di gioco. Lo spagnolo, puro talento e grande esperienza, non continuerà a giocare ma intraprenderà una strada diversa. Lo ha annunciato lo stesso ex Liverpool, il quale nel comunicare il suo addio ha fatto sapere di volere svelare solamente tra qualche settimana la sua prossima destinazione.

Su di lui c’era anche la Roma, che avrebbe tentato di convincerlo ad approdare in Serie A per concludere la carriera, ma lo spagnolo ha preso la sua decisione e da parametro zero di lusso, è diventato ormai un ex calciatore a tutti gli effetti. La Roma dunque per dare qualità ed esperienza al centrocampo dovrà guardare altrove.