No al Liverpool, si alla Juve: una follia per essere titolare assoluto in Serie A | Giuntoli ha battuto la Premier League

Per dire sì alla Juventus il giocatore ha rifiutato anche le offerte dalla Premier League: capolavoro di Giuntoli.

Si fanno calde le ultime prossime ore di mercato. Le big, Juventus su tutti, stanno programmando la nuova stagione anche e soprattutto all’insegna del mercato in entrata, tra allenatore e titolari totalmente da rifare. Con il Milan che ha effettuato il cambio in panchina ma che rimane ancora con una buona ossatura di squadra, e l’Inter che invece ha confermato tutti gli effettivi, rimane alla Juve l’arduo compito di reinventarsi, e di farlo in fretta.

Giuntoli ha intenzione di portare un po’ di quiete dopo l’anno tempestoso trascorso fianco a fianco ad Allegri, e soprattutto di tornare a competere per vincere immediatamente. Cinque competizioni per la Juventus, tra Campionato, Supercoppa, Coppa Italia, Mondiale per Club e Champions League che i bianconeri voglio affrontare nel migliore dei modi e con nuova linfa.

Sul mercato il ds ha già mosso i primi fili, assicurandosi Thiago Motta – a un passo dalla firma – e mettendo a segno un colpo addirittura strappandolo alla Premier League. Il giocatore infatti, come riporta Tuttosport, pur di giocare a Torino è pronto a dire no a una delle top dell’Inghilterra.

Niente Premier: rimane in Serie A

Giuntoli avrebbe convinto in queste ore il giocatore a non ascoltare altre offerte dall’estero, promettendo un posto da titolare e da protagonista alla Juventus. Una proposta che non si può rifiutare. Ecco perché Di Gregorio è sempre più vicino alla Juve. Lo riferisce Tuttosport, che ha parlato dell’interessamento del Liverpool sul portiere del Monza.

Di Gregorio avrebbe deciso a detta del quotidiano torinese di non ascoltare offerte dall’estero, di volere rimanere in Serie A e di essere lusingato dalla corte dei bianconeri. L’operazione potrà andare in porto nelle prossime settimane a queste cifre.

Di Gregorio, accelerata nelle prossime ore

Già dalle scorse settimane il Monza e la Juventus avrebbero – come riferisce Fabrizio Romano – trovato l’accordo per Di Gregorio. Il portiere rivelazione del campionato è pronto a trasferirsi a Torino, gradisce la destinazione e non vede l’ora di giocare in un top club, ma la firma non è ancora arrivata.

La Juventus infatti accelererà per l’operazione nelle prossime ore, e a incidere sarebbe stata proprio la fiducia e la volontà del giocatore, di non ascoltare altre offerte dall’estero per dire si alla Juve. Al Monza andranno 18 milioni + 2 di bonus.