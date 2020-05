Gli highlights in alternativa alla diretta gol. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, dato che l’idea del ministro Spadafora di trasmettere in chiaro le partite è di difficile applicazione pratica e soprattutto non riscuote grandi consensi, starebbe prendendo quota l’idea di mandare in onda i punti salienti immediatamente dopo il 90° minuto. Se ne discuterà anche nella riunione chiave tra il ministro e la FIGC di giovedì.