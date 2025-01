Nicolini consiglia la Sampdoria: «Centravanti? Prenderei Gytkjaer. Cerri una buona alternativa»

L’ex giocatore della Sampdoria, Enrico Nicolini, è intervenuto ai microfoni di Tgn calcio su Telenord per parlare dell’attacco blucerchiato in vista dell’inizio del mercato invernale.

«Per quanto riguarda il ruolo di centravanti puro personalmente punterei su Gytkjaer perché è subito pronto e nelle ultime due stagioni è stato determinante per le promozioni di Monza e Venezia. Cerri è comunque una buona alternativa, non è vero che fa pochi gol, in B ha saputo andare in doppia cifra. Petagna credo abbia qualche problemi fisico da risolvere mentre la Sampdoria ha bisogno di rinforzi immediatamente utilizzabili».