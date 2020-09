Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, Alessandro Nesta, tecnico del Frosinone, si è espresso così: «La sfida con la Roma? Per noi sarà una grande occasione per confrontarci con una squadra forte come la Roma. Sarà una bella partita, un piacere. Obiettivo stagionale? Fare bene nella regular season. Serviranno grande rabbia e voglia di rivalsa. Dobbiamo sempre sentire quel sapore amaro: la passata stagione non ce l’abbiamo fatta per poco».