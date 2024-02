L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e la lotta al secondo posto attraverso un editoriale a firma Luigi Butera.

La Ternana dirà se il Palermo ha la tenuta mentale giusta e se, dunque, il pareggio-beffa di Cremona non ha lasciato strascichi. La partita è scivolosa, perché dall’altra parte c’è una squadra che lotta per la salvezza e che verrà al Barbera con l’obiettivo di prendersi un punto. Il Palermo queste partite nonle ama, però bisogna vincere.

In primis per cancellare l’ultima beffa, poi perché è solo così che si può restare attaccati al treno della promozione diretta. Il secondo posto è a due punti, davanti non ci sono Frecciarossa e da qui alla fine restano solo due scontri diretti in casa con Venezia e Parma. Il sogno, quindi, passa da queste sfide con le «piccole» che il Palermo in passato ha sofferto parecchio.

Battere la Ternana sarebbe anche di buon auspicio in vista della doppia trasferta con Brescia e Lecco. Mentre i rosa affronteranno le due lombarde, ci saranno un paio di scontri diretti (Como-Venezia e Cremonese-Como). Insomma, nei prossimi 270’ il Palermo si gioca tanto. La speranza è che quel pari di Cremona non diventi zavorra.