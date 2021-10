L’edizione odierna de “La Repubblic” si sofferma sul valore della Nations League.

Le “Finals” della competizione a Milano e Torino non mettono in palio soltanto un trofeo, ma anche un assegno da 4,5 milioni di euro: tanto incasserà la squadra che domenica sera nella finale del Meazza solleverà la coppa.

Una cifra non certo importante come quella di EURO 2020, ma da aggiungere ai 3 milioni già incassati da chi è arrivato fin qui: partecipare a uno dei gironi della Serie A infatti ha garantito 1,5 milioni, più un altro milione e mezzo per la vittoria del gironcino.

La Nazionale sconfitta in finale si metterà in tasca invece 3,5 milioni, comunque una cifra non da buttar via. E pure la finale per il terzo posto mette in palio soldi freschi: 2,5 milioni per chi riuscirà comunque a salire sul podio, 1,5 milioni per il quarto.