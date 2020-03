Il sindaco di Firenze, Nardella, ha parlato a “TMW Radio” a proposito dell’emergenza Coronavirus: «E’ l’ultima spiaggia per l’Europa questa. Non ha saputo rispondere in modo unitario e forte alla minaccia del terrorismo. Ha fallito anche la grande prova dell’immigrazione, che si è arrestata solo per l’epidemia. Ora ha l’ultimo test per salvarsi. E’ difficilissimo, perché è una crisi sanitaria, sociale ed economica, paragonabile ad una vera guerra mondiale. Se continua questo gioco dei veti di alcuni Stati, l’Europa è morta. E questo per Firenze è un dolore, perché facciamo parte della rete dei sindaci europei. Trump ha presentato un piano da 2mila miliardi di dollari. Noi siamo ancora a zero. La Bce è intervenuta solo sul piano monetario, ma non su quello finanziario per permettere ai Paesi di ripartire. Se muore l’Europa, sarà un disastro politico immane. Deve rinascere una nuova idea d’Europa. E la storia attribuirà le responsabilità agli attuali leader europei».