Napoli-Roma sfida combattuta in campo, con il risultato in bilico fino ai minuti finali. Ma anche fuori dal rettangolo verde. Stando a quanto riferito da “Calcioweb.eu”, prima del match, infatti, ci sarebbero state scintille tra le due squadre. Motivo? Il Coronavirus. O meglio, le norme anti-Coronavirus. I giallorossi hanno deciso di portare in panchina tutte le riserve convocate dal tecnico per il match del San Paolo, violando – a detta dei partenopei – le regole sul distanziamento sociale. La stessa compagine di Gattuso, infatti, ha “piazzato” i panchinari in tribuna, in panchina c’erano solo Gattuso e lo staff. La società campana vuole vederci chiaro e potrebbe chiedere spiegazioni a Figc e Lega.