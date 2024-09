Napoli-Palermo, Dionisi: «Brunori sabato è entrato alla grande. Per arrivare lontano bisogna accettare la concorrenza»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Coppa Italia contro il Napoli.

Ecco le sue parole:

«Matteo lo conoscete. È il giocatore della rosa che ha fatto più gol e ha dato tanto alla squadra. C’è stato un momento con punti interrogativi ma è un ragazzo che lavora. Sabato è entrato alla grande. C’è stato un momento che eravamo in inferiorità, ha fatto pressing da solo contro gli avversari e questo è l’atteggiamento giusto. Adesso dubbi non ce ne sono in nessuno. Per arrivare lontano bisogna accettare la concorrenza poi l’allenatore deve dare le scelte. La scelta di Henry è fatta anche perché poi la gara la possiamo cambiare durante. Sulla fase offensiva possiamo migliorare».

Dubbi in che senso? Sa benissimo com’è finita la stagione Matteo. Non ho mai avuto dubbi su di lui. Lo conosco dai tempi del Fiorenzuola. Lo sconoscevo da tempo ed ero contento di ritrovarlo e di allenarlo».