Un momento di incertezza che farà discutere. È quello di Sergio Sylvestre, interprete dell’inno di Mameli nell’immediato pre-partita della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus all’Olimpico. Come riporta “Corrieredellosport.it”, nel cantare l’inno italiano, infatti, l’ex vincitore di Amici ha tentennato per un momento. La pausa è stata resa particolarmente imbarazzante per il silenzio dello Stadio Olimpico di Roma, vuoto per le norme anti Coronavirus. Implacabili, come prevedibile i social.