Il Napoli, quest’oggi, aveva fatto sapere che avrebbe processato altri quattro tamponi, ma i risultati non sono stati quelli sperati.

Elif Elmas, infatti, è positivo al Covid-19, come lo stesso club partenopeo ha fatto sapere con un tweet. Il club non ha avuto il via libera dall’Asl di Napoli per partire in direzione Torino per affrontare domani sera la Juventus. In risposta a ciò il club bianconero ha emesso un comunicato ufficiale dove dichiara che la prima squadra scenderà ugualmente in campo. DI seguito il tweet del club partenopeo.