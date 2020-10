“In Sicilia stiamo lavorando per salvaguardare il delicato equilibrio tra tutela della salute e diritto a una vita il più possibile normale. Dobbiamo garantire la scuola ed il lavoro. Dobbiamo offrire serenità alle famiglie.

Dobbiamo tutelare gli anziani. Dobbiamo permettere alle #imprese di continuare a lavorare in sicurezza. Sono obiettivi allo stesso modo basilari e impegnativi. Di fronte a noi ci sono molti mesi prima di poter lasciare l’epidemia alle nostre spalle.





Per non sbagliare serve ritrovare lo spirito di comunità virtuosa che ha fatto della Sicilia una delle regioni che hanno più osservato durante il lockdown le regole di comportamento richieste dal governo nazionale e dal governo regionale. Insieme ce la faremo”. Queste le parole pubblicate da Nello Musumeci, governatore della Sicilia, in un post sulla sua pagina Facebook in merito all’emergenza Coronavirus.