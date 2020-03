Nello Musumeci, governatore della Regione Sicilia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Radio24″: «Avremo bisogno di almeno altri 200 posti in terapia intensiva. Al momento abbiamo 411 posti in rianimazione. Abbiamo già individuato dove allestire i posti letto e abbiamo già richiesto i macchinari necessari. È accaduto quello che temevamo: molti siciliani, dopo il provvedimento del Governo, temendo di restare chiusi nella zona rossa, hanno deciso di fare rientro in Sicilia. Abbiamo fatto 840 tamponi, e non abbiamo avuto decessi. Possiamo dire che, pure nella difficoltà, la Sicilia ancora resiste. Ma non ci facciamo illusioni perché è probabile che il picco arrivi”.