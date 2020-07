Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, ha annunciato che sono in arrivo i 50 milioni di euro da spendere per gli impianti sportivi in Sicilia. Secondo quanto riporta “Gds.it”, oggi si è stipulata oggi presso Palazzo d’Orleans la convenzione tra la Regione siciliana, l’Irfis, il Coni e l’Istituto per il credito sportivo (Ics). Dalla Regione arriveranno cinquanta milioni di euro per la concessione di mutui finalizzati a investimenti destinati a migliorare la sostenibilità degli impianti sportivi ubicati nell’Isola, ad acquisire le relative aree e ad acquistare immobili da utilizzare per attività sportive o strumentali ad esse.