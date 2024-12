Mundo Deportivo: “Vinicius firma un pre-contratto milionario con il PSG per le prossime 10 stagioni”

Vinicius Jr., stella del Real Madrid, ha firmato un pre-contratto con il Paris Saint-Germain nella città cinese di Wuhan, siglando un accordo che lo legherà al club francese per le prossime 10 stagioni.

Secondo quanto riportato in esclusiva da Mundo Deportivo, l’attaccante brasiliano ha approfittato delle vacanze natalizie per volare in Cina con un jet privato prestato dall’ex calciatore Luis Figo. Qui ha messo nero su bianco il contratto, dopo uno scalo a Doha, dove si è unito un team legale del PSG guidato dal direttore generale Victoriano Melero.

La strategia di Al-Khelaïfi

Dietro questa mossa c’è la chiara volontà del presidente qatariota Al-Khelaïfi di rilanciare il PSG dopo l’addio di Kylian Mbappé. La rivalità con Florentino Pérez del Real Madrid ha raggiunto nuovi livelli, segnando un altro capitolo nella ‘guerra’ di mercato tra i due colossi calcistici.

“Sono stanco di perdere. Ora tocca a me”, avrebbe confidato Al-Khelaïfi ai suoi collaboratori. Con l’obiettivo di conquistare finalmente la Champions League, il PSG punta ora su Vinicius, affidandolo alla guida di Luis Enrique.

Neymar: un ruolo decisivo

Neymar ha avuto un ruolo cruciale nella trattativa, fungendo da intermediario tra le parti. L’ex compagno di squadra al PSG e idolo d’infanzia di Vinicius ha contribuito a facilitare il dialogo. Nonostante l’idea iniziale di riportare Neymar a Parigi, l’allenatore Luis Enrique ha preferito puntare esclusivamente sul nuovo acquisto.

Una presentazione spettacolare

Vinicius, che indosserà la maglia numero 77 per evitare confronti con il numero 7 lasciato da Mbappé, sarà presentato in grande stile a Parigi. La cerimonia si terrà a bordo di uno yacht sulla Senna, richiamando l’eleganza della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Con questa mossa, il PSG punta a ridefinire il proprio futuro, affidandosi al talento brasiliano per dominare la scena calcistica europea nei prossimi anni.