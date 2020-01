«Qui a Trapani mi sto trovando molto bene, sto vivendo un’esperienza positiva. La stagione è lunga, c’è da migliorare qualcosa in fase difensiva, come le marcature preventive, cercare di creare più occasioni possibili per mettere i nostri attaccanti nelle condizioni di fare gol, dobbiamo aumentare le cose positive che abbiamo fatto finora». Queste le parole del centrocampista del Trapani, Marco Moscati, rilasciate in conferenza stampa.