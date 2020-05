Il vicepresidente della LND, Sandro Morgana, ha parlato a “Zona Vostra” su “TRM”. Ecco le sue parole: «Ci siamo confrontati e abbiamo deciso all’unanimità. Al Consiglio Federale faremo pervenire le proposte per i campionati dilettanti. Ieri, Malagò ha riconosciuto l’ottimo lavoro della Lega dilettanti. La nostra proposta è in linea con le indicazioni del Consiglio stesso. Abbiamo proposto la cristallizzazione delle classifiche, le promozioni delle prime classificate in serie C e la retrocessione delle ultime quattro di ogni girone. Abbiamo sostenuto la tesi secondo cui bisognava dare riconoscimento al merito, credo che questa sia una carta vincente. Quattro retrocessioni a girone si dovranno fare e quattro ne faremo. Riforma? Io sono convinto che gli esiti dell’ultimo Consiglio Federale aprono ad un processo riformatore. Noi lo diciamo da tempo, riteniamo che 100 squadre professionistiche in Italia siano tante perché l’esperienza che stiamo valutando in questi giorni ci insegna che molte di queste squadre non riescono a reggere il peso del professionismo. Credo che la prima riforma che bisognerebbe fare sia la creazione di un’area di semiprofessionismo che porterebbe ad un risparmio delle società. Fare questo potrebbe portarci anche ad un diverso ragionamento sulla serie B. Si parla di creare due gironi nella serie cadetta e io questo lo trovo stimolante e positivo per il sistema calcistico».