Dopo la conferma in panchina fino al 30 giugno 2022 del tecnico Beppe Scienza, a lungo accostato alla panchina rosanero, la dirigenza del Monopoli mette a segno il primo colpo di mercato. Si tratta, come riporta “Tuttomercatoweb.com”, del difensore Simone Sales, reduce dall’esperienza con il Potenza. Il calciatore avrebbe firmato un contratto di durata biennale. Si attende soltanto l’ufficialità del club, che dovrebbe arrivare a breve. I prossimi avversari del Palermo nel girone C di Lega Pro, dunque, si muovono sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.