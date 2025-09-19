Modena, Sottil: «In B si può perdere contro tutti in ogni giornata, Di Mariano un top in questa categoria»

Alla vigilia della trasferta del suo Modena a Mantova, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei canarini Andrea Sottil. Il mister ha espresso il suo parere sul prossimo match, lasciando un commento anche sull’ex rosa Francesco Di Mariano.

«Il Mantova è una squadra che lavora con lo stesso allenatore per il terzo anno consecutivo, ha un impianto di gioco e un’identità consolidati. Fa del palleggio la propria identità in cui credono, ma non fa solo questo. Ci siamo preparati molto bene, pensando alle nostre migliorie e al nostro metodo. Arriviamo bene a questa partita, rispettiamo il Mantova, ma siamo convinti di andare a fare la nostra partita e questo è quello che conta» ha dichiarato Sottil, che ha poi aggiunto: «Alleno e porto avanti il nostro metodo, cercando di migliorare i nostri principi di gioco nelle due fasi e anche i singoli, che fanno giocare meglio il collettivo. Prima guardo la mia squadra, poi c’è la preparazione in base all’avversario, che in questo caso è il Mantova»

Ha poi lasciato un commento sull’ex rosa Frascesco Di Mariano: « E’ un giocatore top in questa categoria, l’ha già vinta due volte e per quanto ci riguarda lo abbiamo voluto fortemente. Abbiamo avallato questo scambio perchè è un giocatore che volevamo fortemente per le sue caratteristiche. E’ duttile e doveva ritrovare l’entusiasmo e l’adrenalina che gli fa fare la differenza e gli fa accendere quel fuoco che ha dentro. I suoi compagni lo hanno messo subito a suo agio e lui si è inserito subito molto bene»

Infine, uno sguardo alle prossime gare: « Bisogna stare con i piedi per terra, metterci a sognare dopo tre giornate è la direzione sbagliata. Ci vuole equilibrio, quello che mi interessa è giocare contro il Mantova una grande partita e non la classifica. Bisogna essere consapevoli che siamo una squadra competitiva, ma ragionare partita per partita. In B si può perdere contro tutti in ogni giornata. Concentrazione massima nella rifinitura di oggi per la gara di domani»