Il Modena oggi ha ottenuto un punto in casa del Bari. Al termine della gara mister Paolo Bianco ha rilasciato delle parole nel post-partita. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni riportate sul sito ufficiale del club:

«Il nostro avversario non ci è sembrato in difficoltà, per quanto mi riguarda siamo stati bravi a reagire e a recuperare la rete dello svantaggio arrivata paradossalmente in un ottimo nostro momento. Non era semplice pareggiare ma i ragazzi hanno avuto la giusta mentalità, noi abbiamo dato tutto quello che andava fatto per vincere. Adesso testa al Brescia».