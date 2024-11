Modena, Bisoli a rischio: idee Pirlo e Stroppa, suggestione Bucchi

Dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, il Modena si trova a valutare il futuro della propria guida tecnica, con Pierpaolo Bisoli ormai sulla graticola. I risultati ottenuti finora non hanno soddisfatto né la società né i tifosi, portando il club a esplorare potenziali alternative.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tre nomi spiccano tra le opzioni per il Modena: Andrea Pirlo, Giovanni Stroppa e Leonardo Semplici. Si tratta di profili con esperienza e idee di gioco diverse, ma con un elemento in comune: due di loro sono reduci da esperienze difficili, conclusesi anzitempo con l’esonero da squadre di Serie B, come Sampdoria e Cremonese. Tuttavia, al momento non sarebbero ancora stati avviati contatti ufficiali, con la dirigenza che starebbe ponderando con attenzione ogni passo.

Oltre a questi nomi, emerge un’ipotesi che potrebbe scuotere gli animi dei tifosi: Christian Bucchi. Attualmente senza squadra, Bucchi rappresenta una suggestione nostalgica, essendo stato un idolo della tifoseria modenese durante la sua carriera da calciatore. Come riportato da TuttoMercatoWeb, Bucchi potrebbe rimettersi in gioco partendo proprio da Modena, in una sorta di ritorno alle origini che sicuramente aggiungerebbe una componente emotiva alla scelta. La situazione, dunque, è in piena evoluzione. Con Bisoli a rischio esonero, la dirigenza del Modena dovrà decidere rapidamente il profilo più adatto per tentare di risollevare le sorti della squadra e soddisfare le aspettative del campionato.