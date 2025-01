Mister, abbiamo scelto te: il nuovo allenatore è ten Hag | Contratto fino a giugno + opzione

Dopo la deludente esperienza con il Manchester United, Erik ten Hag è pronto a rimettersi in gioco: panchina a lui

Una avventura, in Premier League, durata poco più di due anni per Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United. Una esperienza terminata con un inevitabile esonero lo scorso 28 ottobre quando gli è stato dato il benservito.

Tanto da lasciare i ‘Red Devils’ al 14mo posto in classifica. Al suo posto prima l’assistente (ad interim) Ruud Van Nistelrooy e poi Ruben Amorim. Quest’ultimo, però, non sta facendo assolutamente meglio dell’olandese.

Lo dimostra l’ennesima sconfitta rimediata dal team inglese, in casa, contro il Brighton per 1-3 inguaiando, sempre di più, la posizione dello United in classifica (al 13mo posto).

Dopo pochi mesi dall’esonero, però, per ten Hag è in arrivo una splendida notizia. Una importante chiamata da parte di un club che lo vuole subito: per lui è pronto un contratto sino a giugno di quest’anno più opzione per quello successivo.

Dopo l’esonero arriva una nuova chiamata, ten Hag riparte subito

Erik ten Hag, come riportato in precedenza, è pronto a rimettersi in gioco. Questa volta in Germania. Per lui si tratterebbe di un ritorno nel paese tedesco, nonostante abbia guidato per due anni (e con ottimi risultati) la squadra riserve del Bayern Monaco. A contattarlo, molto presto, potrebbero essere gli storici rivali del Borussia Dortmund. Anche i gialloneri non stanno affatto passando un buon momento di forma e di risultati.

Lo dimostra l’ennesima sconfitta rimediata, pochi giorni fa, in campionato (in trasferta) contro l’Eintracht Francoforte per 2-0. Squadra che arriva da ben tre sconfitte consecutive in Bundesliga e che si trova addirittura al decimo posto in classifica. Decisamente troppo per il club che avrebbe perso la pazienza nei confronti di Nuri Sahin. Il giovane tecnico ed ex centrocampista (tra le altre del Real Madrid) avrebbe le ore contate. Un suo esonero non è assolutamente una ipotesi da scartare.

In attesa c’è ten Hag, il collega ad un passo dall’esonero

I tifosi e la dirigenza del Borussia Dortmund sembra che abbiano perso completamente la pazienza nei confronti di Nuri Sahin. Il classe ’88 è alla sua prima esperienza da allenatore nella squadra giallonera.

Lo scorso giugno ha preso il posto di Edin Terzic (dove svolgeva il ruolo di vice) dimessosi pochi giorni dopo la finale di Champions League persa contro il Real Madrid. Adesso il suo soggiorno, in quel di Dortmund, sembra essere arrivato verso la conclusione.