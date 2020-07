L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Dario Mirri, presidente del Palermo: «Notte prima del bando? Nonostante le voci non riuscivo ad essere ottimista. Quel giorno mi sono svegliato presto e sono andato a correre, da solo, senza cellulare. Dal primo momento hanno convissuto in me due anime, il sogno e la responsabilità: nasco tifoso, so che Palermo rappresenta un valore importante per milioni di persone, anche chi in città tiene ad altre squadre. Ma una volta vinto il bando mi sentivo preparato. Da tifoso e imprenditore guardavo le azioni dei presidenti chiedendomi: cosa farei io al loro posto? Da quel 24 luglio potevo metterlo in pratica».