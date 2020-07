Intervenuto ai microfoni di “Palermocalcioa5.it”, Dario Mirri, presidente del Palermo, si è espresso così: « La cosa più bella è poter esultare in entrambi i casi dicendo “Forza Palermo. Sempre!”. Se alla base c’è una visione comune e condivisa, basata sugli stessi valori e la stessa fede, è bello poter pensare che è come essere un’unica grande famiglia, capace di rispondere alle difficoltà e capitalizzare gli sforzi. Se vince il Palermo, se vincono i tanti Palermo che vogliamo vedere in tutti gli sport, vincono tutti i palermitani, vince tutta Palermo. Essere presidente onorario, oltre alla sua classica accezione, per me ne ha anche un’altra opposta: sono io ad avere l’onore di seguire la crescita del Palermo Calcio A5. Vincere al “Tocha Stadium” o al “Renzo Barbera”, in fondo, per chi ama i nostri colori, sono due esperienze uguali: perché in questo caso non conta la serie, o l’avversario, o l’attività che si pratica, conta il modo in cui noi tifosi del Palermo viviamo la nostra passione. E questo va ben oltre il singolo incontro, la singola stagione, l’avvicendarsi di giocatori e allenatori e perfino il fatto che parliamo di due discipline sportive diverse».