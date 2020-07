Mirri: «Io vicino al Palermo in altre occasioni, non solo a febbraio 2019. I debiti...»

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Dario Mirri, presidente del Palermo: «Io vicino al Palermo in altre due occasioni? A febbraio 2019 con Sagramola abbiamo provato a salvare la B. Mai parlato con Zamparini, solo con Foschi e la De Angeli. Più che le contorte vicende del marchio, ci hanno spaventato i debiti: 40 milioni di euro, impossibile per noi arrivare sin là. La Damir pensò al Palermo anche nel 1992 quando l’allora presidente Ferrara era in difficoltà; ero giovane, mio padre mi coinvolse conoscendo la passione. Alla fine fu solo un prestito a sostegno di Ferrara e con grande signorilità i soldi ci furono interamente sostituiti. L’amore per il rosanero era già fortissimo».