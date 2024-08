Mirri: «Il mio 5% della società resterà per sempre. Favorite prossimo campionato? Cremonese e Sassuolo sono davanti a tutti»

L’edizione odierna de “La Repubblica Palermo” riporta un’intervista al presidente del Palermo Dario Mirri.

Si sente solo rispetto alla gestione di Manchester?

«Assolutamente. Questa anima palermitana è stata voluta dal CFG. Non se la sono ritrovata. Il mio 5% della società resterà per sempre. Non sono solo, mi sento il rappresentante dei tifosi.»

L’attore Salvo Ficarra, tifosissimo rosanero, in una intervista a Repubblica, ha detto che quelli del City Football Group non possono considerare il Palermo come un satellite perché Palermo è un pianeta. Lei crede che a Manchester questo sia chiaro?

«L’hanno chiarissimo. Il Palermo è centrale e lo dimostrano investimenti e obiettivi. Bahia e Palermo non sono paragonabili ad altre realtà e il CFG lo sa bene e lo dimostra con i fatti.»

Qual è la sua griglia di favorite alla serie A?

«Cremonese e Sassuolo sono davanti a tutti. Poi Palermo, Samp, Pisa, Brescia e Frosinone. Sarà una bella lotta.»