Il presidente del Palermo, Dario Mirri, è intervenuto a margine dello spettacolo di beneficenza al Teatro Massimo organizzato in occasione della partnership siglata con la Maredolce Onlus di Ficarra e Picone. Ecco le sue parole: «Abbiamo avuto delle difficoltà in questi mesi. Siamo primi in classifica. Abbiamo difficoltà evidenti abbiamo vinto solo 12 partite. Emozione immense in questi mesi. Quando ero piccolo tifavo già per il Palermo e tutti mi chiedevano per qualce squadra vera tifassi. Per me esiste solo il Palermo..adoro e lo farò sempre il Palermo».