La grande fuga prima della chiusura scatta oggi.

Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, si stima che saranno circa 200 mila le persone che lasceranno Milano tra oggi e domenica per raggiungere le proprie famiglie e tornare a casa per le feste natalizie.





In molti, in questo ultimo fine settimana di movimento libero, hanno optato invece per un volo. Dai due scali milanesi Sea, la società che li gestisce, stima che passeranno circa 80 mila persone in tre giorni, 24 mila da Linate e 56 mila da Malpensa, con oggi prevista come giornata di picco massimo.

Le forze dell’ordine fino a domenica – l’ultimo giorno in cui si potrà uscire dalla Lombardia – presidieranno stazioni e autogrill, con controlli “capillari” fino a Capodanno e sanzioni per chi non rispetta le regole anti- Covid.