Sono ore calde in casa Milan per il riscatto di Simon Kjaer. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, domani scade la clausola per riscattarlo dal Siviglia per 3.5 milioni di euro e nelle ultime ore sono stati fatti dei passi in avanti per la conferma del centrale di difesa danese. La volontà del club rossonero è quindi quella di trattenere l’ex difensore rosanero.