“E’ una situazione ormai ingestibile. Se il governo non proclamerà lo Stato di emergenza per Lampedusa lo farò io. L’hotspot non è più in grado di accogliere migranti, la responsabilità di questa emergenza non può ricadere sul sindaco, sull’amministrazione comunale e sui lampedusani”. Così il sindaco di Lampedusa Totò Martello commenta, come riportato da “Repubblica.it”, l’ultima raffica di sbarchi nell’isola (altri tre nelle ultime ore) e la situazione nell’hotspot dell’isola dove si trovano in questo momento oltre mille migranti, dieci volta la capienza massima prevista. Nella notte 110 migranti sono stati soccorsi da un mercantile italiano, il Cosmo, altri 70 che viaggiavano su un gommone vicino intercettati da una motovedetta libica e riportati indietro. Dopo ore di richieste di aiuto alle autorità maltesi e italiane si è conclusa così la vicenda dei due gommoni che ieri pomeriggio avevano lanciato la richiesta di aiuto al centralino Alarm Phone. Un terzo gommone con 56 persone a bordo attende i soccorsi. Alla fine il comandante del mercantile ha deciso di intervenire e ha preso a bordo i 110 migranti, tutti senza giubbotto, che rischiavano di naufragare. Adesso, come in altri casi in cui navi civili soccorrono naufraghi, si pone il problema di assegnare alla svelta un porto di sbarco. Il Cosmo non è infatti attrezzato per il soccorso e naturalmente il suo equipaggio non è dotato dei dispositivi di sicurezza necessari per trattare i migranti secondo le norme anti-Covid.

La situazione documentata da Moonbird prima di tornare alla base: nave Cosmo tra le 2 imbarcazioni in pericolo.

In attesa che Malta, che ha assunto la responsabilità coordinando via radio, dia ordini su come agire.

Speriamo che anche questo caso non si risolva in un respingimento https://t.co/hQmXKmylnC pic.twitter.com/GsvPrY5t7N — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) July 24, 2020