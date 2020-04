Il direttore sportivo del Savoia, Mignano, ha parlato a “Sportcampania.it” a proposito del momento di emergenza. Ecco le sue parole: «Il campo manca sicuramente, ma bisogna capire il grande problema che ci impedisce di fare ciò che amiamo. Speriamo di trovare una soluzione, le nostre vite sono state fermate dalla pandemia, moltissime altre sono state spezzate da questo virus. Stiamo combattendo contro qualcosa di grandissimo. Per me la stagione può finire qui. Non riusciremo a dimenticare facilmente tutte queste morti, non c’è la possibilità di dare un ultimo saluto ad un caro, far celebrare una messa in suo ricordo e tantomeno far un funerale, una cosa burttissima. Quindi ribadisco, per me la stagione può finire qui. Se poi si potrà riprendere, bisogna capire a quali condizioni». Sul percorso del Savoia in campionato: «Non sono abituato a piangermi addosso, abbiamo sicuramente subito dei danni, i filmati lo dimostrano, l’esempio di Castrovillari è il più lampante. Non possiamo nascondere che il Savoia è la migliore seconda del campionato, una squadra che non ha mai mollato in questa stagione, ci siamo tolti anche la soddisfazione di vincere a Palermo, meritando i tre punti. Vero che qualcosa ci ha danneggiato, ma qualcosa lo abbiamo concesso anche noi». E sulla sfida Savoia-Palermo che si giocherà su PlayStation il prossimo 7 aprile: «Sicuramente la seguirò dal divano di casa e farò il tifo per il Savoia. Una bella iniziativa che da la possibilità di vedere la squadra tifano. Sfidarsi in un match online, è una distrazione che aiuta in questi momenti».