Michele Mignani, intervistato dai microfoni della società, ha parlato della situazione surreale che si sta vivendo in casa Bari.

Queste le sue parole:

«E’ stata una situazione inaspettata, che nessuno voleva, però bisogna gestirla e farlo nel migliore dei modi. Cerchiamo di tenere alto il morale della truppa, cerchiamo di lavorare per ciò che si può fare, sperando che il più velocemente possibile questo virus vada via. E’ difficile. Sembra di combattere contro i fantasmi – analizza il tecnico, – cerchi di tenere l’attenzione alta, cerchi di guardarti attorno, di guardarti alle spalle, ma è un nemico vigliacco perché ti può attaccare da un momento all’altro. E tu non hai grosse difese. Noi siamo punto di riferimento per i calciatori e non dobbiamo cedere, anzi dobbiamo cercare di mantenere equilibrio e dare positività al gruppo».