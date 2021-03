Migliaia di tifosi all’esterno di Ibrox hanno salutato l’arrivo della squadra impegnata nella sfida con il St.Mirren.

Con la vittoria per 3 a 0 i Rangers hanno conquistato il titolo interrompendo la lunga egemonia degli acerrimi rivali del Celtic.





Purtroppo le scene di giubilo e festa stonano in momenti come questi in cui si richiede attenzione per tenere le norme anticovid.

